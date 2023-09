Juliette assina coleção para marca de acessórios e conceito leva em conta passagem pelo BBB

A cantora e influenciadora (ex-BBB também) Juliette Freire assina uma collab com a marca de acessórios Morana.

A head de marketing da Marca, Nara Dutra, afirma que Juliette já tinha uma conexão com a marca mesmo antes da fama: " Ela revelou que, antes da fama, já queria trabalhar para a marca e, quando passava na vitrine, pensava: ‘Meu Deus, que loja chique! Quero trabalhar ai!’”, disse.

Juliette assina coleção de acessórios Foto: Cecilia Duarte

A collab foi feita com base nas vivências de artista, considerando como período inicial sua participação no BBB21. Neste sentido, as peças apontam para uma “busca pelo equilíbrio numa oscilação entre os opostos” - caracteríticas que estiveram presentes na participação de Juliette no reality.

Com lançamento previsto para o dia 28 de setembro nas lojas físicas e e-commerce, a campanha também chegará com o seu conceito visual nas vitrines das lojas. A campanha será exibida nas redes sociais da marca, incluindo Instagram, Facebook e Twitter e no perfil da Juliette.