Juscelino Pereira, do Piselli Jardins, e Sud, no shopping Iguatemi, vai investir num mercado e-commerce de enogastronomia. A nova plataforma, chamada Mercato Piselli, será lançada em abril, com mais de 500 itens à venda.

Juscelino Pereira, do Piselli Foto: Ligia Skowronski

“Os clientes sempre querem comprar algo que consomem no restaurante. Gosto de inovação”, diz Pereira sobre a ideia para a abertura do novo negócio. O próprio Juscelino faz a curadoria dos produtos.