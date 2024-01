JW Marriott hotel inaugura ‘jardim de experiências sensoriais’

O cultivo de produtos frescos, ervas e temperos será incorporado à experiência dos hóspedes nas frentes de gastronomia, coquetelaria e wellness, a partir de pratos preparados com ingredientes frescos no Neto, coquetéis exclusivos no Bar Caju e tratamentos no Spa by JW.

“Cada elemento do JW Garden foi idealizado para proporcionar ao hóspede uma experiência sensorial única ao longo de sua estada. A proposta inclui pratos preparados com ingredientes frescos, bem como coquetéis exclusivos e tratamentos de Spa personalizados”, conta Moacyr Luti, Diretor de Vendas & Marketing do JW Marriott Hotel São Paulo.