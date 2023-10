Kobra expõe em museu de Pisa, na Itália, e prepara tributo para Galileu Galilei

O artista Eduardo Kobra leva para o Museu Palazzo Blu, em Pisa, na Itália, a exposição ”Recortes”. Com oito obras inéditas, a abertura acontece nesta quinta-feira.

Com uma sala do museu inteiramente dedicada à sua obra, Kobra traz telas que dialogam com obras de artistas como Chagall, Picasso, Duchamp, entre outros.

Além da mostra, Kobra prepara o mural “Galileo”, obra que será desenvolvida no coração da cidade em tributo a Galileu Galilei, gênio nascido em Pisa. Este será o seu sexto mural produzido na Itália - ele já fez trabalhos em Carrara, Roma, San Marino, Imola e Ravenna.