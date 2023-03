Kobra vai expor dentro do The Hampton House, museu americano histórico

Eduardo Kobra se prepara para dar continuidade ao seu trabalho retratando personalidades que se destacaram no campo humanitário, desta vez, em um lugar simbólico. O artista foi convidado pelo Museu The Historic Hampton House, nos arredores de Miami, para produzir uma exposição e fazer painéis ao longo do caminho até a instituição.

O grafiteiro Eduardo Kobra no consulado americano em SP Foto: Consulado americano/divulgação

Famoso por fazer parte do Green Book – publicação americana que funcionava como um guia de hotéis e restaurantes relativamente seguros para negros durante o período de segregação racial no Estados Unidos – o Hampton House funcionava como hotel e costumava receber personalidades como Martin Luther King, Malcolm X, Muhammad Ali, Nat King Cole e Sam Cooke. “Nunca imaginei que faria uma exposição num lugar assim”, diz Kobra, que deve montar a mostra no segundo semestre.

A ligação do grafiteiro com os Estados Unidos não para por aí. Kobra tem mais de 50 painéis espalhados pelo país, trinta só em Nova York e um dentro da Disney na Flórida. “Fazer o painel dentro da Disney foi muito legal porque um dos meus primeiros empregos foi trabalhando no Playcenter”, diz.

Ele também acaba de inaugurar uma mostra permanente de 22 painéis dentro do consulado dos Estados Unidos em São Paulo. “É um local bem inusitado, outro em que eu nunca imaginei conseguir expor meus trabalhos”.