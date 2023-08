Lançamento de livro de depoimentos à Casa das Garças produz ‘clique’ histórico entre economistas

Mais que uma foto, um registro histórico. Exatos 16 economistas que participaram da trajetória do País desde 1980 compareceram na Livraria da Travessa no Shopping Iguatemi, em São Paulo, para o lançamento do livro “A Arte da Política Econômica: Depoimentos à Casa das Garças”, na última quarta-feira.

Foto histórica no lançamento do livro de depoimentos Foto: Samuel Chaves

Na ocasião, foi feito o clique com Pérsio Arida, Paulo Hartung, Cristiane Schmidt, Edmar Bacha, Claudia Costin, Maílson da Nobrega, Ana Carla Abrão e Pedro Parente - todos sentados.

Já na fila, em pé, estão Pedro Malan, Gustavo Franco, Joana Monteiro, José Augusto, Amaury Bier, Sérgio Werlang, Ana Paula Vescovi e Murilo Portugal.

O ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung analisa o livro que traz depoimentos pessoais de economistas: “É um apanhado de tudo que foi pensado e implementado em termos de política econômica desde a democratização do Brasil até hoje. Por isso, é muito útil para a sociedade e jovens estudantes, principalmente de economia, e para os operadores de políticas públicas, porque mostra o que foi feito e o que precisa ser realizado para transformar o imenso potencial do nosso País em oportunidades para o nosso povo”.

Dentre os presentes estavam ainda o apresentador Luciano Huck e a cantora Vanessa da Matta.