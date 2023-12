Laura Neiva e Chay Suede organizam ‘Natal afetivo’; Fátima Scarpa esbanja tradição

Além da família reunida, árvore e presentes, o Natal tem tudo a ver com o cheiro de cravo e canela para os atores Chay Suede e Laura Neiva. O casal vai receber amigos e familiares em casa e estão ansiosos com o evento por ser o maior que já realizaram. E, claro, não vão faltar as tradicionais rabanadas que trazem esse aroma especial para a data.

Como vocês preparam as festas de fim de ano?

Laura: Gosto de farra, festa e família reunida, com árvore, presentes, ceia e tudo mais. Este ano vai ser nosso maior Natal até hoje e estamos ansiosos.

A árvore de Natal de Laura Neiva e Chay Suede Foto: Guilherme Rocha





Lembram-se de algum presente de Natal da infância que tenha deixado uma marca especial em vocês?

Chay: Lembro muito de um boneco que minha mãe me deu de presente no Natal do ano 2000. Era um daqueles bonecos caros, e a gente não tinha muita grana, foi inacreditável abrir aquela caixa e ver que ele estava lá.

Continua após a publicidade

Laura: Meu presente inesquecível foi no Natal de 2002, a fita cassete do Titanic, uma versão especial de colecionador. Até hoje gosto de assistir o filme no Natal.

O que te remete a momentos especiais de Natal?

Chay: O cheiro de canela e cravo me lembra o Natal, o cheiro de rabanada saindo do forno. Elas não podem faltar.

Para encerrar, quais são os desejos de vocês para o próximo ano?

Laura: Saúde e família grudada, o que mais a gente pode querer?

Fátima gosta de deixar os presentes nos degraus da escada Foto: Tereza Sa

Já Fátima Scarpa, oriunda de uma tradicional família paulistana, filha de Patsy e Francisco Scarpa e irmã do Conde Chiquinho Scarpa, tem experiência na arte de receber em casa. Ela adora pensar na mesa posta e nos detalhes da decoração com antecedência para que a festa de Natal seja repleta de elegância.

Continua após a publicidade

Você gosta do Natal?

Desde pequena eu amo o Natal! Sempre foi na casa dos meus pais e era o máximo. A família reunida é uma data muito importante para nós! A decoração era diferente a cada ano. Tudo muito bem cuidado pela minha mãe. A decoração sempre foi feita por ela e a comida, os pratos típicos para a ceia natalina, eram feitos em casa. Agora sou eu quem dá continuidade à tradição! Amo.

É necessário ter uma árvore de Natal? Como é a sua decoração?

Adoro montar a árvore de Natal e colocar os presentes nos degraus da escada. Sou muito grata à minha mãe por ter me ensinado tanto.

Qual é o seu toque especial?

Na mesa de Natal, faço uma nova decoração a cada ano. Tenho jogos de pratos pintados pela minha mãe com motivos natalinos. Adoro usá-los. A noite de Natal para mim é uma data alegre e movimentada. Gosto de enfeitar toda a casa e, para mim, é a data mais bonita do ano.

Quem são os convidados?

Continua após a publicidade

Filha, neto, genro, irmãos, cunhados, sobrinhos e suas respectivas famílias, minha enteada, filha, minha prima inglesa e assim somos 17 à mesa.

A festa é na sua casa?

Sim, sempre na minha casa nos Jardins, em São Paulo