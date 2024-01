Lembra dele? Ator que fez o menino Josué em Central do Brasil acaba de gravar um longa nos EUA

Hoje, quase 25 anos depois de passar pelo tapete vermelho do Oscar, Oliveira voltou aos Estados Unidos para protagonizar um longa. Oliveira está com 38 anos.

Ele acaba de gravar “Almost Deserted”, dirigido pelo diretor brasileiro José Eduardo Belmonte. Falado em três idiomas (inglês, português e espanhol), o filme foi rodado em Detroit durante a greve de Hollywood num modelo de produção que mira o gigante mercado latino-americano.

A produção é de Rodrigo Sarti Werthein, em coprodução com We Are Films (Nova Iorque) e Filmes do Impossível.