Lendário Studio 54 será a inspiração para 3ª edição do Baile do BB; ingresso custa R$ 1.500

A 3ª edição do Baile do BB acontece dia 25 de agosto no Hotel Rosewood. O tema desta edição será “Disco Couture Ball” inspirado no Studio 54 e pelo movimento disco que dominou o final dos anos 70. A ideia de Beto Pacheco, idealizador e responsável pela festa (ao lado de Tiago Moura), é resgatar o glamour das noites de Manhattan, em Nova York. Ingresso custa R$ 1.500.

O lendário Studio 54 foi uma discoteca frequentada por modelos, estilistas e artistas em geral na Big Apple, em meados dos anos 70.

Beto Pacheco, no baile do BB de 2022 Foto: Leca Novo

Além disso, a festa vai contar com um leilão beneficente em prol da Casa Santa Teresinha, instituição que cuida de crianças e adolescentes com genodermatoses, doenças genéticas raras e graves, que afetam a pele e outros órgãos.

A noite para 900 pessoas terá shows e DJs tocando os maiores hits da época.