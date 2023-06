Lethicia Bronstein, estilista das famosas, vai fazer desfile para comemorar 16 anos da sua marca

Lethicia Bronstein vai comemorar os 16 anos da sua marca com um fashion show no dia 18, no Teatro Rooftop, na Rebouças. A estilista - que é a recordista em produzir vestidos de noivas para as novelas da Globo e costuma vestir famosas na vida real - chamou Aline Wirley para tocar enquanto as modelos desfilam e o evento também vai incluir uma apresentação da pianista Juliana D’Agostini.

A estilista Lethicia Bronstein Foto: WELLINGTON MARQUES SANTOS

“Nos últimos tempos tivemos uma fase em que só a moda internacional era valorizada. As pessoas só queriam comprar marcas internacionais. A moda nacional tem que ser valorizada. Somos um dos maiores mercados do País, geramos muitos empregos”, afirma.

Lethicia também quer homenagear São Paulo no evento. Ela, que é carioca, conta que sua marca tem um DNA paulistano. “Abri minha loja aqui e a cidade tem a ver com a mulher que eu visto, que é cosmopolita e moderna”, diz. No desfile, o skyline da cidade ao pôr do sol será um dos destaques.