Letrux é objeto de longa exibido em Paris e faz show na capital francesa na quarta

Letrux está em Paris. A cantora e um pedacinho de sua vida estão na capital francesa para o 25º Festival do Cinema Brasileiro de Paris. O documentário Letrux: Viver É Um Frenesi, dirigido por Marcio Debellian, foi selecionado para o festival – e será exibido hoje, no encerramento do evento.

A cantora Letrux Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

A carioca aproveitou a ocasião e fará um show por lá, acompanhada do tecladista Arthur Braganti, amanhã. No longa, a artista abre as portas para suas lembranças com recordações de infância em família e momentos marcantes com amigos, fãs e ídolos, como a cantora Marina Lima, em sua trajetória pessoal e profissional.

Bloco de notas

TRÊS EM UM. No dia 28, a Casa Roberto Marinho celebra cinco anos de vida com três exposições simultâneas: uma individual em torno da produção artística da paulistana Maria Leontina, a mostra A Criação do Artista Popular, com obras da coleção reunida pela museóloga, curadora e crítica Lélia Coelho Frota, mãe do autor de teledramaturgia João Emanuel Carneiro, e a expo Coleção No Seu Tempo, com peças do acervo do instituto cultural.

CONSCIÊNCIA. A peça O Avesso da Pele, baseada no livro de Jeferson Tenório, será exibida no teatro do Colégio Santa Cruz, na sexta. O premiado espetáculo, que aborda questões raciais, terá sua renda revertida para o Programa Santa Plural da escola, que visa uma educação antirracista.