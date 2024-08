Livro de ‘guru do Google’ sai no Brasil em setembro

Um dos mais aclamados futuristas do planeta e ex-engenheiro do Google, Ray Kurzweil terá sua mais nova obra lançada no Brasil em 21 setembro. A Singularidade Está Mais Próxima - que sai pelo selo Goya, da Editora Aleph - traz, entre outras previsões, a ideia de que uma revolução digital biotecnológica, quando humanos e máquinas se fundirão, permitindo a cura de doenças e o prolongamento das nossas existência na “nuvem”, deve acontecer.

Ray Kurzweil Foto: Editora Aleph