Livro referência sobre transtorno borderline chega ao Brasil em agosto

Eu Te Amo, Não Me Deixe, livro que é referência sobre o transtorno de personalidade borderline, será lançado no Brasil em agosto pela Sextante. Escrita pelo psiquiatra e especialista norte-americano Jerold Kreisman, a obra chega ao País em uma edição atualizada, com as novas pesquisas sobre as raízes genéticas do transtorno e suas conexões com abuso de substâncias, transtornos alimentares e estresse.

“Infelizmente, o estigma associado à doença mental em geral e ao transtorno da personalidade borderline em particular permanece forte. A representação do TPB na mídia é na maioria das vezes de pessoas perturbadas e inconsequentes, e que faz da mulher sua principal vítima. O prognóstico otimista do transtorno é em grande parte ignorado. E as pesquisas na área permanecem inadequadas em comparação àquelas dedicadas a outras doenças menos comuns”, diz Jerold Kreisman.