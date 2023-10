Livro traz textos inéditos de dez escritores inspirados em grafites de Paulo Ito

Se a cidade pode muitas vezes ser inspiração para escritores, desta vez a relação ficou ainda mais direta. Em Litera-rua, livro que será lançado no dia 29, dez escritores - como Antonio Prata, Marçal Aquino, Marcelino Freire e Natalia Timerman - criaram textos inspirados nos grafites do artista visual Paulo Ito.

Grafite de Paulo Ito transformado em texto por Natalia Timerman Foto: Acervo Paulo Ito

“Os autores foram além do que eu esperava de cada um, tanto em forma quanto em conteúdo. A originalidade e coragem que eles tiveram é como se cada um deles desfrutasse da liberdade que tenho quando pinto na rua. Esse ineditismo da imagem ser transformada em texto é muito impactante. Isso é grafite”, diz Ito, que espalha seus trabalhos pelos muros da cidade há 25 anos.

Para o desenhista, praticamente todos os escritores convidados trouxeram ideias diferentes das dele em suas interpretações dos grafites, o que ele considera uma das características mais positivas da publicação.

“Colocar esse trabalho em forma de texto mostra também como cada autor fará os leitores refletirem, do mesmo modo que cada pessoa que vê meu trabalho na rua interpreta de acordo com seus afetos e história de vida”. O lançamento da publicação será realizado em evento público no Minhocão, em frente aos murais artísticos que dão capa e contracapa à publicação e a obra ficará à venda no site da editora Editacuja.