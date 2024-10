Loja de Tania Bulhões inaugura decoração de Natal com árvore de 8 metros e 40 mil pontos de luz

A decoração de Natal da loja conceito de Tania Bulhões, localizada na Rua Colômbia, será lançada na próxima segunda-feira, dia 21.

O Jardim, que fica em frente à loja, será enfeitado com uma árvore de 8 metros, além de receber iluminação com mais de 40 mil pontos de luz que se estenderão por toda a parte externa do ambiente.

Decoração de Natal na loja conceito Tania Bulhões Foto: Andreza Pinheiro

Inspirada nas lojas e edifícios de Nova York, Paris e Londres, a decoração trará um toque tropical brasileiro. Elementos chave de coleções clássicas da marca, como borboletas e abelhas, estarão presentes do lado de fora da loja, junto com a iluminação.

Decoração no interior da loja Foto: Andreza Pinheiro

Na parte interna, a tropicalidade será traduzida por meio dos tons de verde. “O Natal, para a nossa marca, é um momento muito importante de confraternização e celebração da família e dos amigos – em volta da mesa da ceia e dos presentes, assim como fazíamos na casa de minha avó, minha mãe e agora na minha”, disse Tania.