Loja do Boticário em Pinheiros vira spa para pets com tratamento aromático e reflexologia nas patas

As sessões de atendimento serão realizadas por ordem de chegada, das 12h às 20h no sábado, e 11h e 17h no domingo, sendo que cada tutor pode levar até 2 pets.

A ação faz parte de uma iniciativa da marca que transforma o mês de agosto no Mês dos Au.Migos, celebrando o Dia Internacional do Gato (8) e o Dia Mundial do Cachorro (26) com eventos e experiências especiais .