Longa brasileiro tem distribuição de ‘guerrilha’ em cines nacionais

A distribuição de Coração de Neon -que estreia hoje em 150 salas de cinema em todo o País- é, segundo o diretor do filme, Lucas Estevan Soares, ‘de guerrilha’.

Still do filme Coração de Neon Foto: Lucas Estevan Soares

“Além da produção, a jornada para chegar aos cinemas de todo o Brasil também está sendo 100% independente”, diz. Soares também conta que vem recebendo apoio de pequenos exibidores que pretendem colocar Coração de Neon no lugar de Homem-Formiga, da Marvel. “Como homem Formiga não está indo bem, eles estão dispostos a trocar”.

O longa, que foi exibido em Cannes no ano passado e custou cerca de R$ 1 milhão, tem como pano de fundo o Boqueirão, um dos bairros mais populosos de Curitiba, e a história começa com o sonho de Fernando e seu pai, Lau, de levar o Coração de Neon, um carro de telemensagem, para os Estados Unidos.

Bloco de notas

DELAS. Dez artistas plásticas terão seus painéis expostos na mostra gratuita Grafite por Elas, no Palácio dos Bandeirantes. Além de temas inéditos, algumas obras trazem o olhar contemporâneo que retratam artistas como o rapper Sabotage, ou fazem releituras de quadros como Noite Estrelada de Vincent van Gogh. A ação, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e a Casa Civil, por meio do Acervo dos Palácios, tem início em hoje, (8), Dia Internacional da Mulher.

DO BEM. A ONG Parceiros Voluntários lança hoje, no auditório do escritório Tozzini Freire, o documentário Só juntos, Dá Pra Mudar. É Só Começar sobre três lideranças sociais que atuam em comunidades pobres.

ARTSY. A Dan Galeria participa da 19ª edição da SP-Arte, que ocorre de 29 de março a 02 de abril, com um penetrável do artista plástico venezuelano Jesús Rafael Soto, morto em 2005.