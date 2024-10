Lore Improta irá desfilar na SPFW pela marca Meninos Rei

A marca Meninos Rei vai retornar à SPFW com uma homenagem à Bahia e com a influencer e dançarina baiana Lore Improta na passarela. Marcado para o dia 16, no shopping Iguatemi, o desfile vai apresentar a coleção “Suco de Axé”, uma celebração da Bahia, da axé music e da cultura afro-brasileira.

Lore Improta com look da marca Foto: Lore Improta