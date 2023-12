Louis Vuitton inaugura loja no Shops Jardins com show do cantor Silva

Nesta sexta-feira (1º), a Louis Vuitton inaugura uma nova loja no Shops Jardins (grupo JHSF). A abertura será marcada por um show do cantor Silva.

Para a Vuitton, esta inauguração marca o retorno da grife à rua onde inaugurou no final dos anos 1980 sua primeira boutique em solo nacional.

Loja da Louis Vuitton no Shops Foto: Leonardo Finotti

Com mais de 330 m² e localizada no térreo do Shops Jardins, a nova Louis Vuitton oferecerá uma seleção de produtos femininos e masculinos, artigos de couro e calçados, além de um espaço dedicado à linha “gifting”, com peças que desembarcam pela primeira vez no Brasil e que incluem itens esportivos e objetos para casa. Além disso, exclusivamente para a inauguração, o novo espaço apresentará uma seleção exclusiva de joias.

A maison aposta numa nova linguagem visual que busca refletir e fortalecer a cultura brasileira nos detalhes da construção, com móveis de designers nacionais, como Sérgio Rodrigues, além de tapeçaria com assinatura de Nani Chinellato.