Lounge de companhia aérea, instalado no Aeroporto de Guarulhos, tem exposição de NFTs

O lounge da companhia aérea LATAM, instalado no Aeroporto de Guarulhos, inaugura nesta quinta-feira uma exibição de artes digitais desenvolvidas por meio do programa SocialCrypto.art, que angaria fundos para a comunidade do Morro Santo Amaro, no Rio de Janeiro.

Os primeiros trabalhos exibidos são de autoria dos artistas Talita Persi, Gean Guilherme e Herbert Amorim. Todas as obras acompanham um certificado de autenticidade que utiliza blockchain por meio de NFTs, a sigla em inglês para Token Não Fungível.

Lounge da Latan tem exposição de NFT Foto: reprodução

A cada quatro meses, a exposição no LATAM Lounge Guarulhos será renovada com ostrabalhos de mais três artistas indicados pela SocialCrypto.art.

Para adquirir qualquer uma das obras utilizando criptomoedas, os passageiros devem acessar diretamente a plataforma de compra do programa, disponível por meio do QR Code fixado em cada uma das telas.