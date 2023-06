Love Cabaret será inaugurada em endereço que já abrigou a icônica Love Story

Quase todo mundo concorda que “ressignificar” é uma palavra um tanto desgastada. Mas, talvez, ainda seja a melhor palavra para explicar o que vai acontecer no número 232 da rua Araújo, na região da República, a partir do próximo dia 23 de junho.

Esse endereço já abrigou a icônica Love Story, conhecida em São Paulo como “a casa de todas as casas”. Basicamente, tratava-se de uma balada que abria quando as outras já estavam fechando - e que recebia muitas garotas de programa e potenciais clientes. A boate teve a falência decretada em fevereiro de 2021.E, mais do que isso, o mundo mudou...

Imagem 3D do novo Love Cabaret Foto: Reprodução

A Love Cabaret, casa que vai ocupar o mesmo imóvel da antiga Love Story, quer contar uma outra história. Sobraram alguns espelhos, as paredes de pedra e um ou outro detalhe. “É uma casa de espetáculos, com uma curadoria e corpo artístico, com ótima gastronomia e coquetelaria. O lugar tem quase uma função educacional para um público de moral burguesa. Esse é o maior desafio da minha carreira”, disse Facundo Guerra, que entrou nessa empreitada em parceria com Cairê Aoas e Lily Scott. O investimento foi de R$ 5 milhões.

A casa vai funcionar às quartas e quintas-feiras das 19h às 1h e às sextas e sábados das 19h às 3h. A estrutura será a de uma casa de shows (como o Blue Note, por exemplo). O público, acomodado em mesas, vai acompanhar seis apresentações por noite - com duração média de 15 minutos cada uma. Os ingressos devem custar de R$40 a R$ 60.

Entre os 18 números já preparados (com curadoria Ikaro Kadosh e Mayumi Sato) estão os de pole dance, BDSM, voguing, burlesco, drag, tango aéreo, performance musical, ASMR e outros. “São performances artísticas, com elementos de som e luzes. Não tem sexo, não tem nudez. São apresentações que tratam do conceito de corpo, desejos e fetiches”, adianta Guerra.

A carta de drinques conta com dez coquetéis autorais, assinados por Michelly Rossi (que atuou em casas importantes de São Paulo). Já o menu foi elaborado pelo chef Matheus Zanchini, premiado e dono do restaurante Borgo.

Imagem 3D do Love Cabaret Foto: Reprodução

Crowdfunding

A Love Cabaret também é o primeiro negócio físico que teve patrocínio dentro da modalidade de equity crowdfunding -100 cotas foram colocadas à venda no valor de R$10 mil reais, cada. Em um único dia, em quarenta minutos, a casa de shows conseguiu 62 novos investidores e R$ 1 milhão através da DiviHub, plataforma responsável pela negociação das cotas.

Os “Lovers”, como são chamados os cotistas, terão benefícios exclusivos na casa, desde cardápio secreto, descontos na consumação, drinques especiais até noites exclusivas para seus convidados - a depender da quantidade de cotas compradas.

O tempo mínimo de permanência dos investidores no projeto será de um ano. Depois disso, eles terão o direito de ceder, transferir e até negociar as cotas em uma espécie de mercado secundário.