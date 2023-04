Luana Piovani cria ‘Oráculo’, projeto que visa discutir o universo feminino e promover sororidade

Até o dia 2 de maio, a atriz Luana Piovani ao lado da jornalista Petria Chaves une mulheres para falar sobre problemas que cercam o universo feminino. O objetivo, segundo ela, é multiplicar informação e bem-estar através do compartilhamento de experiências. “É urgente a gente se ajudar. Então vamos fazer quatro encontros presenciais, temáticos, com 50 pessoas; sendo 25 pessoas convidadas aleatoriamente e 25 escolhidas para trazer representantes da sua comunidade para que se tenha muita diversidade na nossa plateia”, diz.

‘É urgente a gente se ajudar’, reforça Luana Piovani sobre seu projeto, Oráculo Foto: Rodrigo Teixeira

O primeiro encontro, que aconteceu na última terça-feira, 11, foi sobre alimentação e como ela pode influenciar o estresse diário da vida da mulher e os sintomas da menopausa e da TPM. Os próximos três acontecerão nas terças-feiras seguintes deste mês, com os temas: autoimagem, dor e independência financeira. “O terceiro envolve a solidão da mãe solo, dor do luto, dor da separação, dor da frustração, dor da ingratidão dos filhos”, explica. “Hoje, mais do que nunca, eu entendo que mãe é dor, mãe não é só culpa. É dor de tudo.”

A ideia para o projeto veio de uma antiga amiga de Luana, Marcela Pagano, que entendendo sua vontade e influência para ajudar os outros, propôs organizar o seu altruísmo. “Daí veio a ideia de fazer lives no Instagram, que a gente deu o nome de “Alive” porque a gente dava vida para essas pessoas que eu escolhi”, conta. Ao todo foram quatro lives feitas em agosto de 2022, que ajudaram mulheres da audiência a encontrar a ajuda que precisavam. Este ano, o projeto passa a ser presencial e muda o nome para “Oráculo, círculo de mulheres”.

Por lidar com a fama desde muito nova, Luana nunca teve problema em dividir seus problemas e ser ela mesma fora e diante das câmeras. Assim, seus fãs acompanharam cada namoro, drama familiar ou dificuldade pessoal que ela viria a enfrentar ao longo dos anos. “Eu sempre tive o que chamei de ‘microfone aberto’ desde muito nova nas minhas mãos. Hoje eu continuo falando, me expressando, mostrando a minha indignação e meu júbilo pelas coisas boas, porém, eu sempre me preocupo em usar as palavras certas, afinal de contas eu trabalho com a palavra”, diz.

Muitas vezes, Luana foi criticada por ser tão aberta com os outros e falar o que pensa, especialmente depois do surgimento das redes sociais, onde criou um canal direto com os fãs, no entanto, para ela, esse é o caminho certo. “Ninguém vai me tirar desse caminho porque eu não posso deixar de utilizar a potência que é você falar e repercutir no seu próprio país inteiro”, conta.

Com o oráculo, ela promete que não será diferente. “Vai ser melhor porque estaremos todas juntas e quando a gente conta uma história, a gente sente e ressignifica isso. Nós vamos estar juntas, uma olhando nos olhos da outra e sabendo que vamos estar ali para compartilhar informação e experiência.” O encontro também será reproduzido ao vivo no Youtube da atriz e trazido em forma de conteúdo em seu Instagram.