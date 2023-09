Luana Piovani grava nova temporada de ‘Luana é de Lua’ em mansão no Morumbi

A nova temporada de Luana é de Lua estreia no dia 21 de setembro, às 20h30, no E! Entertainment.

Luana Piovani gravou os episódios em uma mansão de 800 m² no Morumbi. O mobiliário usado na decoração dos cenários criados na própria mansão foram assinados por designers brasileiros renomados como Jorge Zalszupin, Le Corbusier, Eero Saarinen, Warren Platner e Willy Guhl.

Os papéis de parede usados na decoração dos cenários também foram especialmente criados levando em consideração a paleta de cor da série.

Luana Piovani gravou série em mansão no Morumbi Foto: Renam Christofoletti

A cada episódio, Luana se põe no centro dos temas da série ao falar sobrequestões pessoais com seus amigos em seus “Momentos Íntimos”. Nessa parte doprograma, a apresentadora faz uma espécie de autoanálise e chega a conclusõesque nem sempre a agradam.

“Eu falo tudo o que me vem na cabeça aqui no programa. Vou ouvindo coisas, aprendendo, criando cumplicidade, me expondo, criando experiência. Por isso fico ansiosa quando vou fazer este programa, pois sei como ele é transformador da minha existência”, disse Piovana.

Entre as personalidades que participam dessa temporada estão a cantora Negra Li, a atriz Cleo, o jornalista e poeta Fabrício Carpinejar, a sexóloga Cátia Damasceno, a modelo Isabella Fiorentino e a filósofa e escritora Djamila Ribeiro.

Na primeira temporada, Luana ia aos lugares encontrar os convidados. Desta vez, a gravação aconteceu toda nesta locação fixa. Foram 25 diárias de filmagem, com 250 horas de trabalho que renderam aproximadamente 100 horas de material filmado.