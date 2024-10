Luccas Neto inaugura Escolinha de Futebol infantil com metodologia lúdica e inclusiva

Com uma metodologia lúdica desenvolvida em parceria com a Universidade do Futebol, a Escolinha de Futebol Luccas Neto promete oferecer um ambiente inclusivo.

A proposta é focada na inclusão e no desenvolvimento integral, combinando o aprendizado de futebol e habilidades físicas, cognitivas e sociais. ”Empreender para crianças é um desafio, mas também uma grande responsabilidade que eu abraço com muita paixão. Através da Escolinha de Futebol queremos ir além do esporte: estamos ensinando valores, desenvolvendo cidadãos e criando um espaço onde a diversão anda de mãos dadas com o aprendizado”, diz Luccas.