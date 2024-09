Ludmilla vai se apresentar em festa de gala da Brazilfoundation no The Plaza Hotel, em Nova York

A BrazilFoundation homenageará importantes pessoas e organizações. Gisele Bündchen e suas irmãs (Patrícia, Gabriela, Rafaela e Raquel), serão homenageadas pelo compromisso com o desenvolvimento sustentável do País e pela contribuição na reconstrução de comunidades no Rio Grande do Sul.

O Safra National Bank de Nova York, liderado pela Presidente & CEO Simoni Morato, será homenageado por seus investimentos filantrópicos que promovem causas sociais no Brasil e fortalecem a relação entre os EUA e a América Latina.