Luedji Luna retorna a SP depois de turnê pela Europa

A cantora baiana Luedji Luna retorna aos palcos de São Paulo no final deste mês de julho, depois de uma turnê pela Europa e Canadá. Com duas apresentações no Sesc Pompeia dias 21 e 22, ela chega à capital paulista com seu disco mais recente, O Bom Mesmo é Estar Debaixo D’Água Deluxe, lançado em 2022.

No repertório estão 10 faixas inéditas, definidas pela cantora como uma continuação de O Bom Mesmo é Estar Debaixo D’Água. A opção de entregar ao público novas músicas, ao invés de versões com diferentes beats e melodias das faixas originais do álbum de 2020, veio de Luedji, que sentiu a necessidade de explorar com mais profundidade a obra, lançada no durante a pandemia de Covid-19 e que fala sobre um tema que ela define como “profundo e espinhoso”, o amor.

“Senti que era um disco que não viveu”. O cancelamento das apresentações no auge da pandemia e a reabertura gradual, a impediram de contar essa história musical romântica da forma como gostaria. “Eu precisava mesmo lançar e lancei naquele contexto, mas senti que não vivi tudo plenamente”.

Luedj Luna vai se apresentar no Sesc Pompeia Foto: Henrique Falci

Com um processo criativo que envolveu mergulhar sobre o passado, com canções escritas ainda durante a adolescência, Luedji diz que a obra “acolhe” sua versão mais jovem, no meio de uma conexão temática entre os dois últimos álbuns. “O Deluxe é um disco chique que tem me trazido um público maior. Ele tem uma linguagem mais urbana e acho que isso tem conectado mais pessoas”.

Influência hip hop na MPB

Natural de Salvador, Luedji mora em São Paulo desde 2017. Chegou com a vontade de buscar mais visibilidade para o seu trabalho e encontrou inspiração para suas músicas.

“São Paulo me inspirou desde o dia em que eu pisei na cidade. Um Corpo no Mundo foi uma canção que nasceu a partir da minha experiência na cidade. De não me sentir pertencente”.

O sentimento de não pertencer a metrópole ficou de lado depois que a baiana passou a conhecer a cena hip hop da capital paulista. A estética sonora que encontrou em festas e no rap, nas “incursões pela cidade”, fez ela perceber uma efervescência musical que resultou no EP Mundo, de 2019, produzido pelo DJ Nyack, com participações de Djonga, Tássia Reis, Rincon Sapiência, Stefanie MC e Zudizilla.

“Em termo de som, o Deluxe é a tradução do que é uma baiana morando em São Paulo e ter sido atravessada por todos os beats, manos e grafitis”.