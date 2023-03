Luísa Sonza vai abrir um restaurante na Vila Madalena

Luísa Sonza vai diversificar a área de atuação. A cantora e compositora vai abrir um restaurante na Vila Madalena em maio. Sua empresária, Fátima Pissarra, e a chef e influencer Carmen Virgínia serão suas sócias na nova empreitada, que se chamará Altar Cozinha Ancestral - assim como o restaurante que Carmen já mantém no Recife, em Pernambuco.

Luisa Sonza durante o Rock in Rio Foto: PILAR OLIVARES / REUTERS

Moquecas, acarajés, escondidinhos, arrozes, feijoada e ensopados do mar e rio- além de um menu executivo inspirado nos orixás - estarão no cardápio do espaço, que tem a cultura afro-brasileira como estrela na gastronomia e na decoração.

A responsável pelo menu também tem experiência no show business. Carmen Virgínia apresenta no GNT o programa Senhora Panela, em que recebe convidados especiais e prepara pratos que remetem à cozinha brasileira.

“É muito importante termos espaços de resistência tanto na gastronomia como em todos os outros setores. Estou muito feliz em acompanhar o nascimento desse projeto desde o início e poder contribuir para a construção de locais como esse”, diz Fátima.