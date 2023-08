Luísa Sonza vai cozinhar em jantar comemorativo aos 44 anos do disco Realce, de Gilberto Gil

Neste sábado, a chef e apresentadora Dona Carmem Virgínia recebe sua amiga e sócia, Luísa Sonza, em um jantar no Altar Cozinha Ancestral em homenagem aos 44 anos do álbum Realce, de Gilberto Gil, celebrado no dia 15 de agosto.

Fã de Gil, Dona Carmem ganhou da mãe um exemplar do disco quando a chef tinha 7 anos e o exibe na decoração no restaurante.

Luísa Sonza Foto: Andréia Rego Barros

O cardápio produzido a quatro mãos será separado em três etapas. A entrada, um chambaril de caju com polenta de milho branco, foi batizado de Realce. De prato principal, Carmem é responsável pelo Logunedé, pescado do dia em crosta de coco e bacon com purê de Omolocum, farofa de milho e ovos, enquanto Luísa prepara o Marina, pappardelle com frutos do mar.

A sobremesa fica por conta da Toda Menina Baiana, uma punhetinha com sorvete de cocada mole com baba de moça.

A experiência será embalada pelas músicas de Gil interpretadas pela cantora Jaina Elne ao custo de R$ 120 ou R$ 180 com harmonizações de vinhos.

Endereço: Rua Medeiros Albuquerque, 270 - Vila Madalena

