Mãe e filha abrem loja pop-up no Shopping Iguatemi

Giulia Altério abre loja pop-up no Shopping Iguatemi com a mãe, Candy Brown, na próxima segunda-feira, 17, em São Paulo. O espaço vai vender vestidos de festa do ateliê Candy Brown, que existe há 20 anos no Jardim Europa, além de novos produtos. Os materiais usados nas peças são organza de seda, tule, georgette plissado e flores feitas à mão, por exemplo.

Giulia Alterio e a mãe Candy Brown. Foto: Nicole Fialdini

“A nossa linguagem é de roupas de festa mais despretensiosas, confortáveis, com movimento e variedade de cores”, resume a filha. As numerações dos vestidos vão de 36 ao 46. Há sapatos, bolsas e tiaras.

Bloco de Notas

PARCERIA. A AmPm e a Pizza Hut se uniram em parceria. A partir de agora, os clientes da rede de conveniência poderão desfrutar de um cardápio especial com pizzas e combos, em 10 lojas selecionadas.

HERMANOS. O Grupo Fleury vai ampliar a estratégia da Plataforma Fleury Genômica em âmbito internacional para países da América Latina. Com a novidade, pessoas elegíveis a programas de suporte a pacientes nesses países podem ter acesso aos exames por intermédio dos seus médicos assistentes.