Maestro João Carlos Martins participa das comemorações dos 25 anos do Shopping Pátio Higienópolis

O Shopping Pátio Higienópolis inicia as comemorações pelos seus 25 anos (18 de outubro), com o aclamado maestro João Carlos Martins ao piano e na regência da Orquestra Bachiana Filarmônica SESI-SP, em concerto gratuito e aberto ao público em geral.

A apresentação, com cerca de 1 hora de duração, será no sábado, 20 de julho, a partir das 19 horas, no Vão Central do Pátio Higienópolis (Piso Veiga Filho). Esta é a segunda vez que João Carlos Martins se apresenta no shopping – a primeira foi em 2014, em comemoração aos 15 anos do empreendimento.