Maestro João Carlos Martins revive apresentação do Carnegie Hall em espetáculo único em São Paulo

O maestro João Carlos Martins ocupa o palco do Teatro Bradesco no dia 13 de junho, com repertório baseado no concerto que Martins realizou, em 2022, no Carnegie Hall, em Nova York. A apresentação, com a Bachiana Filarmônica Sesi-SP, é uma comemoração aos 60 anos de sua primeira apresentação neste icônico palco.

João Carlos Martins se apresenta no teatro Bradesco Foto: SILVANA GARZARO

Um dos maiores intérpretes de Bach do século XX, João Carlos Martins dedica a abertura do concerto ao compositor com Jesus Alegria dos Homens e o Concerto de Brandemburgo nº 1 –I. Allegro, II. Adagio, III. Allegro e IV. Menuetto – Trio I e Polaca – Trio II.

Este concerto, parte da Temporada 2023 da Bachiana Filarmônica SESI-SP, é uma realização da Fundação Bachiana.