Maior congresso de neurociências do Brasil abordará saúde mental e uso de psicodélicos

A discussão sobre como os psicodélicos podem revolucionar a psiquiatria será uma das principais atividades científicas presentes no Brain, Behavior and Emotions, congresso científico na área da neurociências que chega à 22ª edição e será realizado pela primeira vez em Florianópolis, de 7 a 10 de junho de 2023. Neste ano, o Congresso contará com a participação de mais de 200 palestrantes nacionais e internacionais.

Domenico de Masi, sociólogo italiano durante entrevista num hotel na Av. Paulista. Foto: ESTADAO CONTEUDO / HÉLVIO ROMERO

Entre as novidades desta edição estão a presença de médicos e pacientes trazendo estudos de casos clínicos e apresentação de startups e tecnologias na área da saúde. Além do debate sobre o uso de psicodélicos, outros temas estarão presentes, como: Envelhecimento, Memória e Transtornos Cognitivos; Saúde Mental e Sono; Neuropsiquiatria na Epilepsia e Parkinson e Distúrbios do Movimento.

Entre os palestrantes convidados figuram nomes como Drauzio Varella, Domenico de Masi, Mayana Zatz, Elisa Kozasa, Carlos Zarate, David Nutt, Thomas Insel, entre outros. Os organizadores do Brain, Behavior and Emotions esperam receber até 5 mil congressistas.