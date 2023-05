Maior plantação de café em área urbana do mundo convida o público para participar de colheita

A 16ª edição do Sabor da Colheita, que marca o início da safra cafeeira no Estado de São Paulo, acontece no próximo dia 27, último sábado do mês. Aberto ao público, o evento celebrado todos os anos no Instituto Biológico, no bairro da Vila Mariana, permite aos participantes colher frutos maduros do cafezal do Instituto, considerado a maior plantação de café em área urbana do mundo.

No Jardim do Instituto Biológico há uma grande plantação de café Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO CONTEÚDO

Neste ano, a festa contará com café da manhã, servido ao público a partir das 9h, ao som de violas caipiras. Às 11h, será dada a largada para a colheita do café, guiada por especialistas no fruto, ao longo das mais de 2 mil plantas que compõem os 10 mil metros quadrados de plantação do cafezal.

São 10 mil metros quadrados de plantação, com aproximadamente 2 mil pés de café - que atualmente são responsáveis pela produção de 600 quilos de café arábica (catuaí vermelho e amarelo) por safra. O cafezal está no Instituto Biológico desde os anos 1950. A plantação foi criada com o objetivo de aprimorar as pesquisas científicas na área, desenvolver técnicas de plantio e colaborar no combate de pragas.

O evento é uma parceria entre a marca Nescafé e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.