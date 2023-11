Maitê Proença participa de leitura solidária da peça ‘A Gaivota’

Maitê Proença estará presente no Teatro B32, no Itaim Bibi, em São Paulo, no próximo dia 14, para uma leitura solidária da peça “A Gaivota”, de Theckhov. Além de Maitê, o evento contará com a participação de Mel Lisboa e Junno Andrade. A atriz Christiane Fogaça conta que a ideia do evento surgiu ao criar um círculo de leituras em parceria com sua produtora, Maristela Bueno. A preparadora vocal Renata Ferrari foi convidada para dirigir o grupo, e o elenco foi escolhido conjuntamente.

Sobre o texto escolhido para a apresentação, Christiane explica que ‘A Gaivota’ representa o contexto mais apaixonado de Tchekhov, “servindo como um veículo para os sentimentos do mundo”. Nesse sentido, a leitura solidária, aberta ao público, terá um viés humanitário, buscando arrecadar fundos em prol dos refugiados em situação de vulnerabilidade no Brasil.

Maitê Proença Foto: Dalton Valerio





Os ingressos para o evento serão vendidos através do site da Vvolunteer, uma plataforma de impacto social membro do Fórum de Empresas com Refugiados do Pacto Global da ONU e da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR). As doações obtidas serão direcionadas para projetos relacionados às pessoas em situação de vulnerabilidade e refugiados do SHE Institute. Para contribuir, basta acessar o link: https://www.vvolunteer.com.br/doe-a-gaivota-she.

Outros artistas como Adriano Arbool, Clodd Dias, Leonardo Bertholini, Fernando Val e João Assunção também completam a encenação, que está marcada para iniciar às 20h.