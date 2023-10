MAM e o Museu Afro Brasil Emanoel Araújo abrem hoje a exposição Mãos: 35 anos da Mão Afro-Brasileira

O Museu de Arte Moderna de São Paulo e o Museu Afro Brasil Emanoel Araújo abrem hoje a exposição Mãos: 35 anos da Mão Afro-Brasileira.

Exposta simultaneamente nas duas instituições, a mostra tem curadoria de Claudinei Roberto da Silva - curador, artista, membro da Comissão de Artes do MAM e curador convidado do MAB Emanoel Araújo - e reúne pinturas, gravuras, fotografias, esculturas e documentos de mais de 30 artistas afrodescendentes brasileiros, populares, acadêmicos, modernos e/ou contemporâneos.

Exposição Mãos: 35 anos da Mão Afro-Brasileira Foto: Renato Parada

A exposição celebra e revisita o legado de A Mão Afro-Brasileira, mostra realizada no MAM, em 1988 - ano do centenário da abolição da escravidão - com curadoria de Emanoel Araujo e que marcou a história da arte do país. A mostra tem patrocínio do Instituto Cultural Vale por meio da lei de incentivo à cultura.

Na ocasião da abertura da mostra acontecerá um cortejo no percurso do Museu Afro Brasil Emanoel Araújo para o Museu de Arte Moderna de São Paulo. O cortejo inicia às 18h, com uma leitura de trechos da publicação “A Mão Afro-brasileira”, com leitura do educativo do MAM, aos som dos atabaques. O evento é gratuito e aberto ao público. Na abertura no MAM, às 19h, gratuito e aberto ao público, o músico KL Jay participa, fazendo uma discotecagem durante o evento.

Mãos: 35 anos da Mão Afro-Brasileira

Curadoria: Claudinei Roberto da Silva

Abertura: 19 de outubro, quinta-feira - 15h no MAB Emanoel Araújo e 19h no MAM São Paulo

Período expositivo: 20 de outubro de 2023 a 03 de março de 2024