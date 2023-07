MAM São Paulo abre exposição inédita de realidade aumentada

O Museu de Arte Moderna de São Paulo apresenta, a partir do dia 22 deste mês, uma mega exposição de arte inédita no Brasil de realidade aumentada.

Com curadoria de Marcus Bastos, artista e pesquisador de convergência entre audiovisual, design e novas mídias, e de Cauê Alves, curador-chefe do MAM, Realidades e Simulacros explora o diálogo entre elementos virtuais e físicos no Jardim de Esculturas e em diferentes pontos do Parque Ibirapuera.

Exposição sobre realidade virtual no MAM Foto: Luís Felipe Abbud

Por meio de uma plataforma criada especialmente para a mostra, o público terá contato com obras inéditas de dez artistas que investigam as possibilidades de justaposição entre o digital, o natural e o construído.

A exposição, que ocorre até dezembro, reúne obras do Coletivo Coletores, Daniel Lima, Dudu Tsuda, Eder Santos, Fernando Velazquez, Giselle Beiguelman, Katia Maciel, Lucas Bambozzi, Regina Silveira e Paola Barreto. Cada artista recebeu o convite da curadoria para criar experiências digitais exclusivas e inéditas - obras virtuais em realidade aumentada que integram o jogo de multiplicidades que é a exposição.