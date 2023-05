MAM-SP tem nova comissão de arte

O MAM São Paulo tem uma nova comissão de arte. O grupo é composto por Alexia Tala, Claudinei Roberto da Silva, Cristiana Tejo, Daniela Labra e Rosana Paulino.

A obra 'O museu é uma escola', de Luis Camnitzer, na fachada do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Foto: Alex Silva/Estadão

Ao longo dos próximos dois anos, a comissão, de caráter consultivo, atuará com a missão de auxiliar o processo curatorial definido pelo curador-chefe do MAM, Cauê Alves.

Neste ano, o museu celebra seu aniversário de 75 anos e de 30 do seu icônico Jardim das Esculturas. Nos festejos programados estão, além de exposições, uma nova instalação de Tunga e a venda de uma edição especial de uma escultura de mesa do artista Arcanjo Ianelli, com renda revertida para o museu.