Mangabeira Unger vem ao Brasil lançar nova tradução de ‘Paixão: Um Ensaio sobre a Personalidade’

A obra, que completa 40 anos e sai pela LeYa, defende, critica e desenvolve a imagem modernista do ser humano e mostra suas consequências para nossos ideais e ideias de transformação pessoal e social.

“Em Paixão, procurei cumprir duas tarefas simultaneamente: dar expressão à concepção da natureza humana deixada implícita na literatura do século XX e superar a divergência entre o modernismo e a causa da transformação da sociedade. O que tem tudo isso a ver com o Brasil? O modernismo é apenas a variante mais recente da imagem cristã e romântica da condição humana. E esta tradição cristã e romântica é o eixo de nossa identidade nacional. A reconstrução desta tradição na literatura e na filosofia toca em nossas preocupações mais íntimas”, diz Mangabeira - que estará no Brasil para o lançamento - à coluna.