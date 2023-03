Mangueirense de coração, Kakay ‘cai’ na folia do carnaval

O advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, contou à coluna que vai à Sapucaí ver o desfile da sua escola do coração, a Mangueira. E que não se preocupa com pessoas que podem criticá-lo na rua ou em restaurantes por conta de suas posições políticas sobre o futuro do País: “Sabe uma coisa que impressiona mesmo com tudo que eu falo e escrevo, eu nunca fui admoestado, nenhuma vez alguém fez algo negativo comigo na rua”.

Kakay também já desfilou pela Portela Foto: DIDA SAMPAIO / ESTADÃO

O carioca já desfilou pela verde e rosa mais de uma vez e também pela Portela, mas os planos para a folia este ano estão mais enxutos. Após o desfile, o advogado vai dar uma “fugida” para descansar em Paris. Ele contou que também gosta muito do carnaval de rua: “Como moro na avenida Vieira Souto no primeiro andar, quando os blocos passam parece que estou dentro deles”. Só neste carnaval, Kakay teve convite para aproveitar três camarotes: “Tenho 3 convites : Rio, da Prefeitura e de um empresário”, falou.