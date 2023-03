Máquina analógica de cookies vira atração em SP

Além dos cookies de sabores clássicos e diferentões, quem vai a Ooey Cookie acaba encontrando outra atração na loja: a máquina analógica em que os clientes fazem o pedido de suas guloseimas para logo depois retirarem no caixa. Típica em lojas de lámen do Japão, o aparato nada mais é que um totem de autoatendimento com fotos dos cookies.

Vecks, proprietário da marca Ooey Cookie Foto: Tiago Queiroz / Estadão

“Acho que os clientes acham legal porque tem botões, não é touch screen. Tem poucas máquinas dessas em SP”, conta Vecks, proprietário da Ooey.

Ele começou fazendo os cookies em casa há seis anos, sem nenhuma experiência prévia com confeitaria. Os biscoitos fizeram tanto sucesso que foram para o delivery e, em dezembro do ano passado, ganharam casa própria, na Vila Buarque, ao lado da sorveteria Cangote.“Eu também quis abrir porque estava um pouco cansado da experiência do delivery. Dava alguns problemas”, conta Vecks.

Para ele, o segredo do doce tipicamente americano em terras brasileiras, pelo menos o dele, está nos ingredientes. “Meu cookie tem beleza, qualidade e gostosura”.