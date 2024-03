Marcelo Marangon será o novo presidente do Conselho da Amcham Brasil

De acordo com a entidade, durante o seu mandato, Marangon irá focar no fortalecimento das relações de comércio e de investimentos entre o Brasil e os Estados Unidos, na agenda de advocacy para a melhoria do ambiente de negócios, bem como na atuação da Amcham nos pilares de transição para uma economia de baixo carbono, ESG e inovação.

No jantar, a abertura ficará a cargo de Guga Chacra que vem ao Brasil a convite da Amcham, e se juntará no palco com outros nomes: Karina Saade (BLACKROCK), Gustavo Werneck (GERDAU), Luís Henrique Guimarães (COSAN), e Paulo Sousa (CARGILL), todos CEOs de multinacionais americanas e brasileiras que vão debater oportunidades para aprofundar a relação bilateral.