Marcio Scavone terá documentário sobre seu trabalho

Marcio Scavone acaba de voltar de uma temporada em Campos de Jordão, onde está gravando um documentário dirigido por Maria Alice Arida.

O fotógrafo e escritor Marcio Scavone Foto: Lorenzo Scavone

O filme se debruça sobre a vida, carreira e experiência pessoal do escritor e retratista, além de incluir o processo de feitura do livro Fuga. Desenvolvida durante a pandemia, a obra literária retrata a trajetória de Scavone para fotografar as cidades que estavam em seus sonhos desde criança, como Londres, Paris, Rio de Janeiro e Tóquio.

Após o lançamento Marcio Scavone , que ocupa uma das cadeiras da Academia Paulista de Letras segue para Itália e em Roma apresenta sua obra para o mercado internacional.