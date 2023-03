Marco Nanini fala sobre vida e carreira na sala Itaú Cultural

Para marcar o lançamento de O Avesso do Bordado – uma biografia de Marco Nanini, o ator e a escritora, jornalista e autora do livro, Mariana Figueiras, conversam com o público na Sala Itaú Cultural. Editada pela Companhia das Letras, a obra conta a vida e a carreira de Nanini, que se entrelaça com a história da dramaturgia brasileira. Também está programada uma sessão de autógrafos e a venda do livro no local, o evento acontece na terça-feira, dia 7 de março, a partir das 19h.

Marco Nanini fala sobre a carreira de ator na sala Itaú Cultural Foto: PEDRO KIRILOS

BLOCO DE NOTAS

SOLIDARIEDADE 1. O Instituto Verdescola está arrecadando itens de primeira necessidade e dinheiro para as vítimas dos temporais na Barra do Sahy. Pix para doação: verdescola@verdescola.org.br.

SOLIDARIEDADE 2. A Ong Gerando Falcões também está em campanha para mobilizar recursos para famílias atingidas pela tragédia no litoral norte. O pix da campanha é: 18.463.148/0001-28.

SOLIDARIEDADE 3. A comunidade de bartenders de SP está mobilizada para ajudar as vítimas da tragédia no litoral. Neste domingo, dia 26, na sede da Abrasel (rua Itápolis, 1468 – Pacaembu), alguns dos principais bartenders da cidade irão preparar coquetéis em troca de doações. Das 13h às 18h.

ZANZIBAR. A Giuliana Morrone assina a reportagem do primeiro Globo Repórterda nova temporada, que vai ao ar nesta sexta-feira. A jornalista foi para Zanzibar, arquipélago da Tanzânia, na África.