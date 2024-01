Marília Gabriela volta ao teatro, mas não é do jeito que você está pensando...

A voz em off da jornalista, apresentadora e atriz Marília Gabriela é uma das atrações da comédia Homens no Divã.

Clássico do repertório do ator, produtor e diretor Darson Ribeiro volta em cartaz de 26 de janeiro a 18 de fevereiro no Teatro Arthur Azevedo.

Marília Gabriela Foto: Marina Malheiros/AE

PUBLICIDADE No espetáculo, Marília Gabriela faz a voz da temida doutora Macza. Em uma das cenas, a plateia vai ouvir Marília sentenciar: “Ah! Homens do meu divã! Vocês estão quase prontos, porque as variantes masculinas são maravilhosas, e mesmo tão diferentes, tornaram-se amigos no meu divã!” Injeções de amor-próprio na medida certa: romance, tesão, fantasias, taras... Apaixonem-se pela paixão, vamos! Aliás, eu acho que eu estou apaixonada por vocês.”