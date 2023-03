Marina Sena canta ‘Chuva de Prata’ em homegem a Gal Costa no Acadêmicos do Baixo Augusta

Marina Sena já sabe que música vai cantar para homenagear Gal Costa durante o desfile do Acadêmicos do Baixo Augusta, bloco que reúne um dos maiores públicos no carnaval paulistano. O hit escolhido é “Chuva de Prata” (”chuva de prata que cai sem parar/quase me mata de tanto esperar...) .

A cantora terá a companhia de um balé aéreo desenvolvido especialmente para o evento pela Cia. Base. Na sequência, ela deve embalar os fãs com seu maior sucesso, “Por Supuesto”. O Olodum também é convidado de honra este ano. Será a primeira exibição completa da banda no carnaval de SP.

Marina Sena vai animar o bloco com 'Chuva de Prata'. FOTO Bruno di Torino_Spotify Foto: ESTADAO / DIV

Sophie Charlotte, que interpretou Gal Costa no filme inédito Gal Fatal, as cantoras Céu e Tulipa Ruiz – que é madrinha do bloco – e outros membros vitalícios, como Alessandra Negrini e Marcelo Rubens Paiva já confirmaram presença no desfile que percorre a avenida da Consolação neste domingo.

