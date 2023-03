Marisa Monte se apresenta pela primeira vez em Campos do Jordão durante o feriado da Páscoa

Quem estiver passeando por Campos do Jordão durante o feriado da Páscoa terá a chance de assistir a um dos shows mais concorridos da atual turnê de Marisa Monte: o espetáculo “Portas”. O trabalho foi produzido pela cantora durante a pandemia e conta com arranjos de Antonio Neves, Marcelo Camelo e Arthur Verocai e tem participação especial de Seu Jorge, Flor e Jorge Drexler.

Marisa Monte clicada durante o show "Portas" Foto: LEO AVERSA / undefined

O show, produzido pela Live4mat, vai acontecer no novo Parque Capivari, inaugurado no fim de 2022, após obras de revitalização, que incluíram um palco sobre o lago e uma arquibancada com conceito de concha acústica aberta.

No espetáculo, além das canções do novo álbum, o repertório vai destacar os momentos importantes da carreira de mais de três décadas da cantora e compositora. Confira abaixo.

Qual a expectativa para se apresentar pela primeira vez em Campos do Jordão? Já conhece a cidade?

Já conheço a cidade e essa é a primeira vez em um show aberto ao público. É uma cidade linda, aconchegante e amena.

Como está a Marisa Monte hoje, três décadas depois que começou a cantar?

Continua após a publicidade

Feliz, alegre e forte. Um belo plantio e uma bela colheita e frutos para distribuir para todo mundo.

Como analisa essas três décadas de carreira?

Deixo a análise para os teóricos, biógrafos, jornalistas e escritores. Sigo a vida no fluxo da arte, do amor, da saúde e da felicidade./SOFIA PATSCH