Masp vai lançar nova antologia como parte do biênio dedicado às histórias brasileiras

O Masp vai lançar a publicação Histórias Brasileiras: Antologia, como parte do biênio dedicado às Histórias brasileiras (2021-2022). A antologia reúne 120 textos escritos por antropólogos, historiadores, curadores, ativistas, músicos e políticos, entre os anos de 1500 e 2022, além de cinco ensaios originados de apresentações feitas nos dois seminários organizados pelo museu nos anos que antecedem ao projeto.

A fachada do Masp Foto: MARCO AMBROSIO / PAGOS

O volume, que vai custar R$ 85, é organizado por Adriano Pedrosa, diretor artístico do Masp, André Mesquita, o curador do museu, e Lilia Moritz Schwarcz, curadora convidada, com colaboração de Sandra Benites.