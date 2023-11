Maternidade de SP faz ensaio fotográfico de prematuros; veja fotos

A Maternidade São Luiz Star, da Rede D’Or realizou um ensaio fotográfico especial com os bebês prematuros da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal.

Eles usaram roupas e adereços na cor roxa, em alusão à campanha Novembro Roxo, movimento mundial de conscientização sobre o tema. As imagens serão entregues aos pais e buscam marcar de forma positiva o período de internação.

A ação faz parte do movimento mundial de conscientização sobre o tema Foto: Estúdio Mater

As celebrações da Maternidade Star para a data incluem ainda um chá da tarde com uma roda de conversa com os pais dos bebês prematuros para discutir os sentimentos envolvidos nesse período de hospitalização, e apoio à “V Caminhada da Prematuridade SP”, que acontece neste domingo, na Avenida Paulista.

As fotos são entregues aos pais Foto: Estudio Mater

”Sabemos que a prematuridade gera uma quebra na expectativa dos pais, já que não está nos sonhos do casal ter um bebê prematuro. Sentimentos como insegurança e medo são comuns, por isso, focamos em ações que visam ajudá-los a lidar melhor com as adversidades desse período”, explica Daniela Fiorenzano, coordenadora médica da UTI Neonatal da Maternidade São Luiz Star.

Dados do Ministério da Saúde apontam que no Brasil, 340 mil bebês nascem prematuros todo ano, o equivalente a seis prematuros a cada 10 minutos. São considerados prematuros os bebês que nascem antes das 37 semanas de gestação – o comum é entre 38 e 42 semanas.

