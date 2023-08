Maternidade São Luiz Star celebra aniversário com exposição e festa para bebês nascidos na unidade

A Maternidade São Luiz Star, da Rede D’Or realiza até o dia 31 de agosto, em seu hall de entrada principal, uma exposição de fotos sobre o aniversário de um ano do serviço. A ação reúne em dez totens os destaques desses primeiros 12 meses de atuação da nova maternidade, como o primeiro bebê, a estrutura da unidade, a gastronomia, celebrações e ações de humanização.

Na tarde do dia 16, quarta-feira, uma festa de aniversário com tema circense reunirá as 20 primeiras crianças que nasceram na maternidade nos dias 15 e 16 de agosto de 2022, com seus pais. Haverá a participação de médicos e profissionais de saúde que atuaram na ocasião do nascimento dos bebês.

Exposição na Maternidade São Luiz Star Foto: Katia Rocha

Já no dia 22, em coquetel com a presença de executivos e diretores da Rede D’Or, haverá o lançamento do livro Protocolos de Obstetrícia, que aborda descrições, diagnósticos e tratamentos, que contou com a participação de mais de 50 especialistas e professores das mais importantes escolas médicas do Brasil.

Desde o início de suas atividades, a Maternidade São Luiz Star realizou mais de 6,2 mil partos, 723 cirurgias totais e cerca de 70 cirurgias fetais (quando o bebê é operado ainda dentro do útero da mãe).

A maternidade foi a escolha de diversas personalidades brasileiras como o cantores Seu Jorge, Cristiano, Mano Valter e Projota, o jogador Kaká, Álvaro Garnero e Lou Montenegro, o apresentador Thiago Oliveira e a esposa Bruna Matuti, e os influenciadores Lipe Ribeiro e Andressa Castorino, entre outros, para a chegada de seus bebês.