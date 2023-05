Matthieu Blazy, diretor da Bottega Veneta, vem ao Brasil para exposição na Casa de Vidro

A The Square São Paulo, série de intercâmbio cultural apresentada pela marca de moda italiana Bottega Veneta, chega no Brasil na próxima semana, após passagens por Dubai e Tóquio.

Casa de Vidro, de Lina Bo Bardi. Foto: NELSON KON

Pensada por Matthieu Blazy, diretor da marca, e com curadoria de Mari Stockler, o projeto reúne obras de mais de 50 artistas brasileiros que dialogam com o projeto da Casa de Vidro, de Lina Bo Bardi.

Trabalhos de poesia, música, gastronomia, ecologia, antropologia, arquitetura e artes visuais, de nomes como Arnaldo Antunes, Luiz Zerbini, Vivian Caccuri, Ibã Sales, Rosana Paulino, Estevão Ciavatta, Nuno Ramos, Lenora de Barros, Lygia Clark, Helio Oiticica, Allan Weber, Cristiano Lenhardt, Leda Catunda e Carlito Carvalhosa estarão na mostra.

No dia 24 de maio, na abertura para convidados, 20 desses artistas estarão presentes para eventos imersivos que homenageiam o legado da italiana Bo Bardi, além de presenças especiais de Sônia Guajajara, Camila Pitanga, Erika Hilton e Criolo e de Matthieu Blazy.

A programação segue com uma After Party no Palacete, locação histórica no Centro de São Paulo. A exposição The Square abre para público a partir do dia 26, com entrada gratuita e agendamento